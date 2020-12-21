Мазепин: всегда восхищался Михаэлем Шумахером

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что в детстве его вдохновлял пример семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Я всегда восхищался Михаэлем Шумахером. Мой первый шлем мне подарил отец, это была точная копия шлема Шумахера. Он был единственным, кем я восхищался в детстве.

Когда я включился в гонки серьёзно, где-то с 12 лет, я уже никем не восторгался и не восхищался, за исключением тех, кто сильно проводил текущий сезон", — приводит слова Мазепина Nextgen-Auto.



Напомним, что напарником Никиты Мазепина в дебютном сезоне в Формуле-1 станет сын Михаэля Шумахера, чемпион Формулы-2 сезона-2020 Мик Шумахер.

Российский и немецкий гонщики заменили в составе американской команды Ромена Грожана и Кевина Магнуссена.