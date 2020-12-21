Пилоты Ф-1 составили собственный рейтинг лучших гонщиков сезона

Гонщики Формулы-1 вслед за руководителями команд выбрали лучшего пилота сезона-2020. Для этого каждый из них расставил соперникам оценки по системе, которую используют в «Королевских гонках»: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.



В итоге лучшим, по мнению самих пилотов, стал семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, одержавший победу в сезоне-2020.

Россиянин Даниил Квят не попал в топ-10. А вот его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли занял высокое пятое место.



Шарль Леклер, которой был третьем по силе в рейтинге боссов команд, на этот раз оказался четвёртым. Монегаск поменялся местами с пилотом «Рено» Даниэлем Риккардо.



Топ-10 лучших пилотов сезона Формулы-1 по мнению самих гонщиков:



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Даниэль Риккардо («Рено»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

6. Джордж Расселл («Уильямс»)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

8. Ромен Грожан («Хаас»)

9. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

10. Александер Албон («Ред Булл»).