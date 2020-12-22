Цунода: надеюсь, Хэмилтон превзойдёт Михаэля Шумахера

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, кто из пилотов является для него примером, а также выразил надежду, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон превзойдёт рекорд другого семикратного чемпиона Михаэля Шумахера и завоюет восьмой титул.

«У меня нет конкретного ориентира. Но я хотел бы побороться с Льюисом Хэмилтоном, Максом Ферстаппеном и Фернандо Алонсо. Особенно, с Хэмилтоном и Алонсо Когда мне было семь или восемь лет, наблюдал за их выступлениями на трассе „Фудзи“, теперь я и сам смогу с ними побороться…

В этом году Льюис завоевал седьмой титул и догнал Михаэля Шумахера. Надеюсь, он превзойдёт его достижение", — приводит слова японского пилота TV6news.



Напомним, следующий сезон станет для Цуноды дебютным в Ф-1. В «Альфа Таури» он заменил Даниила Квята.