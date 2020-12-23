«Не бывает идеальной трассы». Тильке рассказал о некоторых своих проектах, включая Сочи

Архитектор Герман Тильке, спроектировавший большинство нынешних трасс Формулы-1, рассказал о некоторых своих проектах, включая «Сочи Автодром», отметив, что их критика не совсем справедлива.



«Не бывает идеальной трассы, как и футбольного матча, например. Некоторые автодромы немного скучнее других, иные интереснее. Возьмите «Ред Булл Ринг». Он обладает хорошей динамикой и идеально подходит для обгонов. Вот почему там часто можно увидеть весёлые соревнования.

«Сочи Автодром» больше склоняется к скучным гонкам, да, но трасса находится в центре Олимпийского парка, и у нас не было особой свободы. Олимпийские игры имели приоритет, и это не облегчало задачу.

В Абу-Даби были внешние факторы. Отель «Яс» должен был стать частью трассы. Но, когда здание было закончено на три четверти, они сказали, что оно увеличится ещё вдвое. Все остальные детали приходилось подгонять, поэтому мы не могли работать с уклонами и поворотами, что сделало бы трассу более динамичной», — приводит слова Тильке GPblog со ссылкой на Der Standard.