Дитрих Матешиц отметил выступления Даниила Квята в сезоне-2020
Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц отметил выступление российского гонщика Даниила Квята в минувшем сезоне за «Альфа Таури», а также ответил на вопрос, смогут ли, по его мнению, Макс Ферстаппен и Серхио Перес в 2021 году бороться с «Мерседесом» за титул.
«Да. В следующем году будет намного сложнее. Все становятся ближе друг к другу. Мы приближаемся к «Мерседесу», но «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин» также становятся ближе к нам. Конкуренция за «Мерседесом» очень напряжённая. И не забывайте про «Альфа Таури», Пьер Гасли провёл сенсационный сезон и теперь очень уверен в себе. В исполнении Даниила Квята тоже были отличные гонки, но, к сожалению, ему не хватило стабильности», — приводит слова Матешица Speedweek.
Матешиц прокомментировал подписание Переса и разговоры про тайских спонсоров Албона
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