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«Этот вопрос закрыт». Марко заявил, что у Квята нет будущего в «Ред Булл»

«Этот вопрос закрыт». Марко заявил, что у Квята нет будущего в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0
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Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что у россиянина Даниила Квята нет шансов остаться в системе австрийской команды и работать на симуляторе или быть тест-пилотом.

«Нет. Этот вопрос для нас закрыт. В двух или трёх последних гонках он показал скорость. Но до того явно уступал Гасли. Этого слишком мало, учитывая всю его подготовку и опыт», — приводит слова Марко Motorsport.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор в следующем сезоне станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

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