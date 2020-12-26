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Росберг назвал Шумахера более совершенным пилотом, чем Хэмилтон

Росберг назвал Шумахера более совершенным пилотом, чем Хэмилтон
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг сравнил бывших напарников по команде — Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.

«Шумахер, безусловно, был самым совершенным гонщиком из всех. То, как он работал в этом спорте, его мотивация работать над собой и командой во всех сферах — это было чем-то огромным. На мой взгляд, в Формуле-1 ещё не было такого пилота.

Хэмилтон? Он от природы является пилотом с другой планеты. Он садится в гоночный болид и мгновенно становится быстрым, что довольно впечатляет», — приводит слова Нико Росберга GrandPX.

В сезоне-2020 Формулы-1 Льюис Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по количеству выигранных титулов и превзошёл рекорд Михаэля по количестау побед в гонках Гран-при.

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