Росберг назвал Шумахера более совершенным пилотом, чем Хэмилтон
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг сравнил бывших напарников по команде — Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.
«Шумахер, безусловно, был самым совершенным гонщиком из всех. То, как он работал в этом спорте, его мотивация работать над собой и командой во всех сферах — это было чем-то огромным. На мой взгляд, в Формуле-1 ещё не было такого пилота.
Хэмилтон? Он от природы является пилотом с другой планеты. Он садится в гоночный болид и мгновенно становится быстрым, что довольно впечатляет», — приводит слова Нико Росберга GrandPX.
В сезоне-2020 Формулы-1 Льюис Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по количеству выигранных титулов и превзошёл рекорд Михаэля по количестау побед в гонках Гран-при.
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