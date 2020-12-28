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Марко: Хэмилтон — лучший пилот сезона, но я основываю свой ответ только на одной его гонке

Марко: Хэмилтон — лучший пилот сезона, но я основываю свой ответ только на одной его гонке
Авто / Формула-1 0
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Большинство опросов по выбору лучшего пилота Формулы-1 в сезоне-2020 показали, что им стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, а Макс Ферстаппен занял второе место. Журналисты решили поинтересоваться у консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, считает ли он такой итог справедливым.

«Да, согласны. Однако я основываю свой ответ только на гонке Хэмилтона в Турции», — заявил Марко.

По мнению функционера, Ферстаппен допустил свою единственную ошибку в сезоне именно в гонке на трассе «Истанбул Парк». Отчасти из-за неё Хэмилтон и смог выиграть тот этап. А остальные победы британца консультант «Ред Булл» не считает какими-то особенными.

«Мы знаем, что ничего не может пойти не так, когда ты пилотируешь «Мерседес», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

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