Тост: в 2020 году выступили гораздо лучше, чем в 2008-м

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост уверен, что сезон-2020 команда провела лучше, чем сезон-2008, в котором команда впервые одержала победу — на Гран-при Италии выиграл Себастьян Феттель.



«Да, в 2008 году была фантастическая победа Феттеля в Монце, но мы не провели так много хороших гонок, как в этом сезоне. Дело не только в победе, были и другие гонки: четвертое место в Имоле, пятое — в Портимане, шестое — в Бахрейне и Германии, седьмое — в Австрии, Великобритании и Муджелло. Мы провели не только одну замечательную гонку. Благодаря хорошим результатам мы выступили лучше, чем в 2008 году.



Прибавляем в каждом аспекте. У нас два очень хороших гонщика. Пьер добился большого прогресса и достиг очень хорошего уровня. Мы можем быть успешными. Болид хорошо работал с самого начала, а аэродинамические обновления дали нам преимущество. Все факторы собрались воедино и привели к успеху», — приводит слова Тоста Motorsport.