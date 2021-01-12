Франц Тост: не думаю, что «Ред Булл» отпустит Гасли
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что «Ред Булл» вряд ли отпустит пилота своей программы Пьера Гасли в конкурирующие команды, даже если подобные запросы и будут поступать.
«Когда у вас есть такой конкурентоспособный пилот, как Пьер, другие команды, естественно, обращаются и спрашивают о деталях контракта. Все они хотят знать, доступен ли этот гонщик и когда можно попробовать его заполучить. Но у Гасли есть контракт с «Ред Булл». Не думаю, что они отпустят его в ближайшее время. «Ред Булл» вложил в него много денег и рано или поздно захочет воспользоваться плодами — добиваться совместно хороших результатов, выиграть гонки и чемпионаты. Посмотрим», — приводит слова Тоста нидерландская версия Motorsport.
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