Никита Шиков показал 1015-сильную Toyota Supra для дрифта

Московский дрифтер Никита Шиков, начавший в 2020 году готовить последнее поколение спорткара GR Supra в кузове A90 для дрифта, представил готовую машину, на которой в 2021 году будет выступать в RDS GP. Весь прошлый сезон, напомним, пилот в итоге проехал на своём предыдущем купе Toyota GT86.
Фото: Toyota
Автомобиль, о процессе создания которого «Чемпионат» рассказывал в отдельном материале, облегчён на 420 кг за счёт нового карбон-кевларового кузова. Под капотом установлен 1015-сильный двигатель 2JZ GTE, который сочетается с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач Samsonas Motorsport.
Фото: Toyota
Купе оснастили традиционной для дрифт-каров подвеской Wisefab с новыми рычагами, поворотными кулаками спереди, регулируемыми амортизаторами и пружинами. В салоне появились гоночное сиденье с многоточечными ремнями безопасности, новый руль, встроенный каркас безопасности и система пожаротушения, эксклюзивная карбоновая передняя панель.
Фото: Toyota
Гоночный дебют новой GR Supra состоится в ближайшие выходные в Сочи в рамках очередного этапа турнира Sochi Drift Challenge на трассе «Сочи Автодром».
Фото: Toyota
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