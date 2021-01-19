Сироткин не знал, что был близок к замене Риккардо на Гран-при России

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин, в 2020 году являвшийся тест-пилотом «Рено», рассказал, что команда не сообщала ему о проблемах боевого пилота команды Даниэля Риккардо перед Гран-при России Формулы-1. ПЦР-тест Риккардо на коронавирус показал ложноположительный результат. Если бы австралиец действительно заразился коронавирусом, его мог заменить именно Сироткин, хотя за руль также могли посадить и Фернандо Алонсо.



«Я не был в курсе этой ситуации, но понял, что что-то происходит. Мы с Даниэлем договорились вместе пойти поужинать, но всё вдруг отменилось, что было странно. Он туманно, но очень политкорректно написал, что так посоветовала команда», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».