Сироткин не знал, что был близок к замене Риккардо на Гран-при России
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин, в 2020 году являвшийся тест-пилотом «Рено», рассказал, что команда не сообщала ему о проблемах боевого пилота команды Даниэля Риккардо перед Гран-при России Формулы-1. ПЦР-тест Риккардо на коронавирус показал ложноположительный результат. Если бы австралиец действительно заразился коронавирусом, его мог заменить именно Сироткин, хотя за руль также могли посадить и Фернандо Алонсо.
«Я не был в курсе этой ситуации, но понял, что что-то происходит. Мы с Даниэлем договорились вместе пойти поужинать, но всё вдруг отменилось, что было странно. Он туманно, но очень политкорректно написал, что так посоветовала команда», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».
Сироткин: Шварцману — остроты! Пусть засадит такой круг, что вся Формула-1 скажет «вау»!
Сергей объяснил, как GT может приносить больше кайфа, чем Формула-1, и рассказал, что поможет Мазепину преодолеть скандал.
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