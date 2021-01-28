Косаченко отреагировала на смерть Адриана Кампоса, чью команду в GP2 представлял Петров

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, прокомментировала новость о смерти руководителя ряда гоночных команд Адриана Кампоса, который скончался в возрасте 60 лет.



Петров представлял коллективы Campos/Barwa Addax в GP2 c 2007 по 2009 год.



«Адриан для нас был очень близкий человек, он стал первым, кто серьёзно и долго в периметре Формулы-1 занимался с нами, с молодёжью в целом. С одной стороны, у него было уникальное бизнес-чутьё, которое позволило ему, например, объединиться с Алехандро Агагом и за несколько лет вытащить самую слабую команду GP2 в чемпионы серии. С другой стороны, он, конечно, был мечтателем. Иногда ввязывался в какие-то полуавантюрные проекты, где было изначально понятно, что он обречён, но с головой погружался туда.

Пример тому – желание создать собственную команду Формулы-1. Когда в 2008 году было объявлено про ограничения бюджетов команд, он был первым, кто подал заявку в ФИА. Он продал дом, начал строить свою базу где-то под Валенсией, в отрыве от всего автоспортивного мира, понимая, что всё это обречено. Но он, как ребёнок, до последнего шёл.

Третье, чем мне запомнился Адриан, – это очень серьёзная ориентация на семью. Он был очень ярким примером испанского воспитания, этого культа семьи. Всегда с ним рядом была его семья. Адриан Кампос — младший постоянно был вместе с ним на картинге, в лагерях для молодых пилотов, которые он организовывал. Адриан пытался для него построить карьеру, таскал по младшим гоночным сериям. Жена его тоже была рядом, даже что-то делала в его команде. Он был типичным автоспортивным мечтателем, я бы сказала. Он сумел заразить этим своих близких, а они с энтузиазмом в это вкладывались.

Тяжело мне эта новость далась. Я сочувствую его семье, выражаю свои соболезнования», — приводит слова Косаченко российская версия Autosport.