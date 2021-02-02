Квят показал фрагмент спарринга с чемпионом мира по кикбоксингу

Российский пилот Даниил Квят опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» небольшой фрагмент спарринга, который он проводил вместе с чемпионом мира по кикбоксингу 2009 года Федерико Веллой.



«В этот раз использую другой тип шлема. Федерико, спасибо за самые длинные минуты в моей жизни», — написал под видео Даниил.

Квят и Велла тренировались в бойцовском клубе в Монако — The Forge. Из этого же зала ранее выкладывала фотографии и румынская модель Адриана Кодря, роман с которой приписывают российскому гонщику.

Напомним, руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.



Всего за карьеру в Формуле-1 Россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.