Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят показал фрагмент спарринга с чемпионом мира по кикбоксингу

Квят показал фрагмент спарринга с чемпионом мира по кикбоксингу
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Российский пилот Даниил Квят опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» небольшой фрагмент спарринга, который он проводил вместе с чемпионом мира по кикбоксингу 2009 года Федерико Веллой.

«В этот раз использую другой тип шлема. Федерико, спасибо за самые длинные минуты в моей жизни», — написал под видео Даниил.

Квят и Велла тренировались в бойцовском клубе в Монако — The Forge. Из этого же зала ранее выкладывала фотографии и румынская модель Адриана Кодря, роман с которой приписывают российскому гонщику.

Напомним, руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Всего за карьеру в Формуле-1 Россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.

Красавица-блондинка – на видео в «инстаграме» Квята. Ну очень прозрачный намёк!
Похоже, у россиянина нет причин горевать по поводу отношений Келли с Ферстаппеном.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021