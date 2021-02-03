Грожан на тестах IndyCar будет использовать шлем, который готовил к прощальной гонке в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан выступит на тестах серии IndyCar в шлеме, который он должен был использовать в финальной гонке сезона-2020 Формулы-1, сообщает итальянский журналист Джанлука Д'Алессандро в своём «твиттере».



«На первых тестах IndyCar и, возможно, в первых гонках Грожан будет использовать шлем, который он должен был надеть в своей последней гонке Формулы-1 в Абу-Даби, где он, к сожалению, так и не выступил. Дизайн шлема был разработан его детьми», — написал Д'Алессандро в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 3 февраля, стало известно, что французский гонщик подписал контракт с командой Dale Coyne Racing и будет пилотировать болид «Хонды» под номером 51 в 13 дорожных и уличных этапах чемпионата. На четырёх овальных гонках Грожана заменит другой гонщик.