Риккардо раскрыл срок контракта с «Маклареном»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо сообщил, что его многолетний контракт с «Маклареном» будет действовать до конца 2023 года, то есть рассчитан на три сезона.
«Думаю, я могу сказать, ведь всё равно все про это говорят. У меня контракт на три года. Это достаточно большое время, чтобы вместе чего-то добиться. В последнее время мы видим у «Макларена» не только рост результатов, но и стабильность. Пару лет назад ещё не было Андреаса и Джеймса, но теперь у команды уже есть необходимая структура, пазл сложился.
Не существует магического шара, чтобы заранее знать, делаю ли я на сто процентов правильно, покидая «Ред Булл» и «Рено», но «Макларен» поднимался вверх последние годы. Впереди новая эра в Формуле-1, всё немного выравнивается, при этом мы не знаем, как всё сложится, но я в предвкушении. Я верю в людей: мне нравятся Зак, Андреас, Джеймс… С Джеймсом я работал ещё в «Торо Россо» в 2013 году. Я тогда быстро ушёл в «Ред Булл», и приятно будет вновь с ним поработать. В общем, я смотрел на их результаты, на прогресс, на то, какие идут инвестиции… Давайте сделаем это!» — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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