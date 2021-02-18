Продажи билетов на Гран-при России Формулы-1 выросли в два раза

В «Росгонках» посчитали, как изменились темпы продаж билетов на Гран-при России Формулы-1. К февралю 2021-го продано на 52% билетов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за четыре месяца обладателями билетов на российский этап Формулы-1 уже стали более 8500 человек. Кроме того выросли не только темпы, но и доходы. Прирост составил 85%.



Напомним, продажи стартовали в заключительный день Гран-при прошлого года — 27 сентября. Тогда всего за две недели по окончании гоночного уик-энда было реализовано в три раза больше билетов, чем за аналогичный период в 2019 году.

«Постоянные гости Гран-при уже знают, что лучшие места стоит покупать заранее: сектора на главной трибуне и трибуне Т2 с максимальным обзором разобраны почти на треть. Такой спрос объясняется тем, что в АНО «Росгонки» действует билетная программа с фазным ценообразованием: чем ближе дата проведения мероприятия, тем цены на билеты становятся выше. До 30 апреля действуют текущие цены, а уже с 1 мая 2021 года состоится запланированное повышение — примерно на 10%», — отмечается в релизе «Росгонок».



Отметим, что билеты на Формулу-1 реализуются исключительно в электронном виде. Приобрести их можно на сайте. До 28 февраля болельщики могут стать обладателями специальных коллекционных билетов.