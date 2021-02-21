Хорнер: «Мерседес» – это машина, но «Ред Булл» показал, что мы можем её побеждать

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что статус самого стабильного конкурента «Мерседеса» даёт его команде надежду на успех в 2021 году.

«В последние семь лет мы видели тотальное доминирование одной команды. Учитывая, что во многом машина и пилоты останутся теми же, можно ожидать, что они снова будут очень сильны. Но надеюсь, что мы сделали выводы из сезона-2020 и можем оказать более стабильное сопротивление «Мерседесу», который останется фаворитом. Для нас это большой вызов, но мы будем им наслаждаться.



«Мерседес» работает очень чётко, нужно отдать им должное за рекордный седьмой титул подряд. Однако считаю, что мы были наиболее стабильными конкурентами за последние семь лет. Нам удавалось выигрывать гонки в шести сезонах из семи. «Мерседес» – это машина, но мы показали, что можем её побеждать упорным трудом, работой над поставленными задачами.



Думаю, они будут чрезвычайно мотивированы из-за последней гонки в Абу-Даби. Мы ни в коем случае не будем недооценивать мощь «Мерседеса», но «Ред Булл» всегда был конкурентом. Наша цель – применить уроки прошлого года. Надеюсь, RB16B станет хорошим развитием предыдущего болида», – цитирует Хорнера Autosport.