Тото Вольф: у «Мерседеса» есть несколько вариантов по составу на 2022 год

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, комментируя затянувшееся подписание однолетнего контракта с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, отметил, что у немецкой команды будет более широкий выбор по составу на сезон-2022.



«Причина была просто в нехватке времени. Мы начали переговоры с Льюисом только перед Рождеством. Многолетний контракт сложнее [оформить], чем соглашение на один сезон. Поэтому мы сказали, что остановимся пока на этом сроке, а другие варианты рассмотрим позже. После 2021 года у обеих сторон открыты любые возможности.

У Эстебана Окона ещё действует двухлетний контракт с «Альпин», и Джордж Расселл в этом сезоне связан соглашением с «Уильямсом». У нас есть несколько вариантов на 2022 год. Однако до тех пор мы полностью поддерживаем Валттери и Льюиса. В середине года мы будем оценивать, произойдут ли изменения в 2022-м», — приводит слова Вольфа GrandPX.