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Конструктор Формулы-1 Марри назвал новый суперкар в честь Лауды

Конструктор Формулы-1 Марри назвал новый суперкар в честь Лауды
Авто / Формула-1 0
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Известный конструктор Гордон Марри назвал новый суперкар компании Gordon Murray Automobiles в честь легендарного пилота Формулы-1 Ники Лауды. Сегодня, 23 февраля, Лауде исполнилось бы 72 года.

Основу новой разработки составил суперкар T50. Он легче и быстрее своего предшественника. Ожидается, что компания Марри выпустит 25 экземпляров нового суперкара GMA T50S.

Одной из особенностей автомобиля станет внушительный рёв двигателя. Он будет напоминать шум, который издавали машины Формулы-1 во время Марри и Лауды. Громкий звук обеспечивается с помощью воздухозаборника, расположенного на крыше. Он оснащён 12 заслонками.

Автомобиль получил мощный 12-цилиндровый двигатель объёмом 3,9 литра. Мощность силовой установки составляет 725 лошадиных.

В новом суперкаре нет пассажирского сиденья. Вместо него там находится блок управления. Вес машины составляет всего 852 кг. Максимальная скорость автомобиля составляет около 340 км/ч.

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