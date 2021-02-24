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Сало раскрыл, какое наказание получила «Феррари» от ФИА за ситуацию с мотором

Сало раскрыл, какое наказание получила «Феррари» от ФИА за ситуацию с мотором
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало, являющийся в настоящее время стюардом, раскрыл любопытную информацию о двигателе «Феррари». В прошлом сезоне все болиды, оснащённые силовой установкой «Феррари», резко сбавили в мощности. Моторы «Феррари» потеряли в мощности после соглашения команды с ФИА о прекращении использования некоторых спорных элементов силовой установки

«Альфа Ромео» пострадала от проступков «Феррари» в 2019 году. Им пришлось использовать меньше топлива. Так что, у «Альфа Ромео» могут быть хорошие перспективы в нынешнем сезоне, если они покажут свой максимум.

Не знаю, будет ли у «Хааса», «Феррари» и «Альфа Ромео» новый двигатель на 2021 год. Но теперь, по крайней мере, «Альфа Ромео» будет использовать всю мощность. В прошлом сезоне сделать это не получалось из-за «Феррари», — цитирует Сало GrandPX со ссылкой на эфир бывшего пилота в Twitch.

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