В «Альфа Таури» рассчитывают, что смогут стать постоянными лидерами Ф-1 после сезона-2023

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что новые правила усложнят для его команды техническое взаимодействие с «Ред Булл». Однако австриец всё равно надеется, что коллектив из Фаэнцы сможет стать одним из постоянных лидеров Формулы-1 после сезона 2023 года.

«Конечно, мы можем работать с Red Bull Technology только в рамках установленных правил. Это означает, что в 2022 году мы возьмём на себя разработку трансмиссии, гидравлики и деталей задней подвески. Я бы хотел, чтобы вся задняя часть болида была произведена «Ред Булл». Так что в начале с новыми правилами будет немного сложнее. Однако со временем всё снова должно нормализоваться.

Дадут ли изменения 2022 года возможность для «Альфа Таури» стать постоянным лидером? Что-то ещё должно появиться с нашей технической стороны. В частности, у нас пока недостаточно развита инфраструктура. Мы хотим стабилизироваться с помощью новых правил.

Надеюсь, что пелотон будет становиться более плотным, но не ожидаю этого до 2023 года. Лучшие команды могут оставить своих сотрудников до июня 2021 года. Все вложат много времени и энергии в развитие машин 2022 года. Это технологическое лидерство сохранится и в сезоне-2023. Но после этого я ожидаю, что отрывы начнут уменьшаться из-за ограничения расходов», — приводит слова Тоста PlanetF1.