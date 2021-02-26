В «Ред Булл» раскрыли ожидания, сколько Перес будет уступать Ферстаппену

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие задачи будут ставиться перед новичком команды Серхио Пересом. В команде подсчитали, каким, по всей видимости, будет темп мексиканца. Согласно расчётам, он будет лишь немного уступать напарнику Максу Ферстаппену.
«Мы полагаем, что Перес проигрывает 0,2-0,3 секунды, а не 0,5. Серхио хорошо адаптировался в команде. Он уже смог предоставить нам важную информацию, особенно ту, которая касается двигателя «Мерседеса».
Сразу видно, что он выступает в Формуле-1 10 лет и обладает огромным опытом.
Как проходит адаптация в плане взаимоотношений с Ферстаппеном? Пока никаких пересечений интересов не было, всё отлично. Посмотрим, как всё будет работать в гонках. Никто никому не будет делать подарков. Макс хочет сохранить свой статус», — цитирует Марко PlanetF1 со ссылкой на KronenZeitung.
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