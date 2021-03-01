Магнуссен: мне нравился Грожан, но мы оба знали, что должны убить друг друга

Бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что пока не скучает по Формуле-1. Датчанин рассказал, что в «Королевских гонках» ему не нравилась враждебная атмосфера, которая создавала напряжение.
«Атмосфера в Формуле-1 может быть довольно враждебной. Там невозможно конкурировать с командами. Поэтому пилоты проявляют себя, побеждая напарника.
В такой атмосфере тяжело. И это совсем не весело. В «Хаасе» моим напарником был Грожан, мне он очень нравился, но мы оба знали, что должны убить друг друга, чтобы добиться успеха. Такая ситуация создаёт странную атмосферу. Такая обстановка — главная причина, по которой я не особо пытался остаться в Формуле-1. Мне больше нравится взаимодействовать с напарником, чем конкурировать с ним», — цитирует Магнуссена GrandPX со ссылкой на подкаст WEC Talk.
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