Коронель: Перес — сильнейший напарник, который когда-либо был у Ферстаппена

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о перспективах Серхио Переса в «Ред Булл». Коронель считает, что мексиканский пилот сможет составить конкуренцию напарнику Максу Ферстаппену.
«Я не говорю, что Макс в новом сезоне выиграет титул, но мы явно услышим много жалоб Хэмилтона по радио.
На мой взгляд, Перес — сильнейший напарник, который когда-либо был у Макса. Даниэль Риккардо иногда обгонял Макса в квалификациях. Если у него получалось, то и Перес сможет.
Серхио всё ещё прогрессирует, но у него уже есть большой опыт. Макс хорошо знает команду и людей в «Ред Булл». А Пересу предстоит рисковать. Если он будет иногда обгонять Ферстаппена, то здорово. Но карьера Переса в «Ред Булл» закончится, если он будет всё время сильно отставать», — цитирует эксперта Formule1.nl.
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