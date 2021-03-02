В «Мерседесе» скрыли от конкурентов новое днище и не говорят, на что потратили жетоны

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон признал, что команда не хочет раскрывать все изменения, внесённые в новый болид W12. В частности, на презентации новинки «Мерседес» не показал новое днище, созданное в соответствии с регламентом сезона-2021 Формулы-1.
«Мы не показываем края днища. Там есть пара аэродинамических деталей, которые мы ещё не вполне готовы показать миру, потому что мы не хотим, чтобы наши конкуренты увидели их. Мы не хотим, чтобы они попробовали похожие решения в своих аэродинамических трубах. Мы не обязаны сейчас показывать, и поэтому не будем.
Мы потратили наши жетоны, но мы не раскроем, на что именно. Это станет очевидно со временем. Как только стартует сезон, почти всё под кузовом машины окажется заморожено», — заявил Эллисон.
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