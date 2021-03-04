Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Руководитель «Хааса» рассказал об ожиданиях от нового сезона

Руководитель «Хааса» рассказал об ожиданиях от нового сезона
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1. Ранее команда представила ливрею болида на новый сезон, она выполнена в цветах российского флага. Также было объявлено о том, что компания «Уралкалий» станет титульным спонсором «Хааса».

«Я с радостью присоединяюсь к комментариям господина Хааса, мы рады быть партнёрами «Уралкалия» в этом сезоне и в дальнейшем. Мы приближаемся к новому сезону с новым титульным партнёром и двумя новыми гонщиками, так что нас ждёт увлекательный год, хотя, надеюсь, что он будет увлекательным только в хорошем смысле. Нам предстоит год обучения пилотов, в то время как с технической стороны вопроса мы смотрим в будущее.

Ни для кого не секрет, что мы не будем развивать болид VF-21, поскольку сосредоточены на болиде 2022 года, который, как мы надеемся, станет более конкурентным. Мы примерно знаем, где ожидаем оказаться в этом сезоне, но нам нужно использовать возможности, как только они появятся. Но для начала нужно провести тесты. Времени за рулём будет не так много, так что это будет испытанием, но я нетерпением жду возможности увидеть их развитие в команде в качестве пилотов и членов команды», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.

Обошли санкции! Болид американской команды Ф-1 — целиком в цветах российского флага. Фото
В Формуле-1 запретили российский флаг? Ответ нашёлся. И под бело-сине-красными цветами будет выступать Шумахер.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021