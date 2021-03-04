Руководитель «Хааса» рассказал об ожиданиях от нового сезона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1. Ранее команда представила ливрею болида на новый сезон, она выполнена в цветах российского флага. Также было объявлено о том, что компания «Уралкалий» станет титульным спонсором «Хааса».
«Я с радостью присоединяюсь к комментариям господина Хааса, мы рады быть партнёрами «Уралкалия» в этом сезоне и в дальнейшем. Мы приближаемся к новому сезону с новым титульным партнёром и двумя новыми гонщиками, так что нас ждёт увлекательный год, хотя, надеюсь, что он будет увлекательным только в хорошем смысле. Нам предстоит год обучения пилотов, в то время как с технической стороны вопроса мы смотрим в будущее.
Ни для кого не секрет, что мы не будем развивать болид VF-21, поскольку сосредоточены на болиде 2022 года, который, как мы надеемся, станет более конкурентным. Мы примерно знаем, где ожидаем оказаться в этом сезоне, но нам нужно использовать возможности, как только они появятся. Но для начала нужно провести тесты. Времени за рулём будет не так много, так что это будет испытанием, но я нетерпением жду возможности увидеть их развитие в команде в качестве пилотов и членов команды», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.
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