Тост: Ферстаппен не сломает Переса

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился ожиданиями от конкуренции пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Мексиканец в качестве боевого пилота сменил Алекса Албона. В свою очередь Албон ранее сменил в «Ред Булл» Пьера Гасли, который в итоге оказался в «Альфа Таури».
«Гасли и Ферстаппен были напарниками. И Макс уничтожал каждого, кто находился рядом с ним, за редким исключением.
Когда новичок оказывается в «Ред Булл» с очень большими ожиданиями, становится очень тяжело, столкнувшись с Ферстаппеном, который уже выступает в Формуле-1 на протяжении трёх-четырёх лет. Он один из самых быстрых пилотов. А его напарник вскоре узнаёт, что болид ведёт себя не так, как он рассчитывает.
В случае с Пересом всё может быть иначе. Если машина подойдёт ему, он сможет добиться хороших результатов. Он сможет набрать много очков. И Ферстаппен не сломает его, Серхио знает, что сам является очень быстрым», — цитирует Тоста Motorsport.
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