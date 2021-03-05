Тодт: если Мазепин вновь попадёт в скандал, его будут ждать серьёзные последствия

Президент ФИА Жан Тодт предупредил, что российского пилота «Хааса» Никиту Мазепина могут ждать серьёзные последствия, если он вновь окажется в центре какого-нибудь скандала. Ранее Мазепин выложил видео, на котором он пристаёт к девушке в машине. Несмотря на шуточный характер ролика, многие болельщики жёстко раскритиковали пилота.
«Чтобы выступать в Формуле-1, нужно получить Суперлицензию. Её нелегко достать, ведь нужно набрать 40 очков. Каждый пилот, выполняющий это требование, может выступать в Формуле-1. Мазепин набрал нужное количество баллов. Почему мы должны были не допустить его? Это могло произойти только в том случае, если бы у него не было Суперлицензии.
Скажу прямо. Я не был доволен той ситуацией со скандалом. Он получил предупреждение, если это повторится, его ждут серьёзные последствия. Я надеюсь, что он извлечёт урок», — цитирует Тодта Racefans.
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