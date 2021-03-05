Руководство «Уильямса» восхищено новой ливреей болида

Исполнительный директор «Уильямса» Йост Капито и руководитель команды Саймон Робертс поделились своим мнением относительно новой ливреи болида, представленной сегодня.



«Обсуждая её, мы задавались вопросом, каким будет наше будущее. Мы хотели, чтобы машина словно помнила старые добрые времена, наследие команды, но мы также хотели показать, что делаем шаг вперёд. Если посмотреть на машину, то это очень свежий, уникальный дизайн, мне он правда нравится. Мы не забываем о нашей истории, наследии, но движемся в светлое будущее», — отметил Капито.



«Я восхищён внешним видом машины. Думаю, она показывает старт переходного периода, который продвинет команду вперёд», — добавил со своей стороны Робертс.

Хакеры сорвали презентацию команды Формулы-1. Может, и к лучшему? Легендарный «Уильямс» получил неоднозначную новую ливрею, но не нашёл спонсоров.