Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли показал новый дизайн шлема.



«Мы будем в красном в 2021 году. Рад показать вам мой новый дизайн шлема для этого сезона. Надеюсь, что вам он понравится так же, как и мне. До следующей пятницы! Вперёд!» — написал в своём «твиттере» Пьер Гасли.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» Пьера Гасли.

Напомним, что в 2021 году за Фаэнцу будут выступать Пьер Гасли и Юки Цунода. Француз возьмёт на себя роль лидера команды. В минувшем сезоне он завоевал первую в карьере победу, а в общем зачёте занял 10-е место, набрав 75 очков. Что касается Цуноды, то японский пилот проведёт первый сезон в Ф-1. В минувшем году он выступал в Формуле-2, заняв в итоге третье место.