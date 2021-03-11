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Гасли показал новый дизайн шлема

Гасли показал новый дизайн шлема
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли показал новый дизайн шлема.

«Мы будем в красном в 2021 году. Рад показать вам мой новый дизайн шлема для этого сезона. Надеюсь, что вам он понравится так же, как и мне. До следующей пятницы! Вперёд!» — написал в своём «твиттере» Пьер Гасли.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» Пьера Гасли.

Напомним, что в 2021 году за Фаэнцу будут выступать Пьер Гасли и Юки Цунода. Француз возьмёт на себя роль лидера команды. В минувшем сезоне он завоевал первую в карьере победу, а в общем зачёте занял 10-е место, набрав 75 очков. Что касается Цуноды, то японский пилот проведёт первый сезон в Ф-1. В минувшем году он выступал в Формуле-2, заняв в итоге третье место.

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