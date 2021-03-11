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Журналист Sky Sports: похоже, Боттас включает «режим Нико Росберга»

Журналист Sky Sports: похоже, Боттас включает «режим Нико Росберга»
Авто / Формула-1 0

Известный журналист Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением о перспективах пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса в следующем сезоне. По словам Кравица, финский гонщик решил последовать примеру Нико Росберга, который обыгрывал напарника Льюиса Хэмилтона.

«Похоже, Боттас включает «режим Нико Росберга» в этом году. Он сказал, что станет более эгоистичным. Валттери понимает, что это некрасивая черта, но ему нужен эгоизм лишь на один сезон. Он приложит все усилия, чтобы выиграть чемпионат», — написал Кравиц.

Ранее Боттас рассказал о подготовке к новому сезону. По словам Валттери, он работал над психологическим состоянием и пытался сохранять настрой «сису». Сису – это древний финский концепт, относящийся к психологической силе, мужеству и стойкости.

Боттас прибегал к финским философским концептам при подготовке к сезону
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