Команды Формулы-1 спорят о сумме компенсаций за ремонт машин после спринтов

Команды Формулы-1 спорят о сумме компенсаций за ремонт в случае аварий или других повреждений машин в спринтерских гонках, сообщает Autosport.

По данным источника, командам предлагают дополнительную выплату в размере $ 1 млн в случае возникновения какого-либо инцидента в спринте. Сообщается, что некоторые команды просят существенно больше — вплоть до $ 3 млн. При этом другие участники считают, что сумма в $ 1 млн значительно превышает реальные расходы на починку машин и не хотят, чтобы конкуренты воспользовались повышением компенсации. Существуют опасения, что некоторые команды будут использовать средства не для ремонта автомобилей, а для повышения их эффективности.

В новом сезоне спринтерские гонки будут проведены на трёх этапах Формулы-1 — их примут «Сильверстоун», «Монца» и «Интерлагос». Первый в истории Формулы-1 спринт состоится 17 июля.