Технический директор «Хонды»: думаю, мы превзошли прошлогодний мотор «Мерседеса»

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе рассказал, что их новый мотор превосходит прошлогодний двигатель «Мерседеса».

«Думаю, мы превзошли прошлогодний мотор «Мерседеса». Это зависит от условий. Но мы понятия не имеем, насколько лучше стал мотор «Мерседеса» за межсезонье. Увидим, когда начнётся квалификация. И после гонки.



В прошлом году мы увидели, что они сделали большой шаг вперёд. Очень трудно предположить, каковы результаты их работы. Пока у нас нет ответа.



Я надеюсь, что мы будем в состоянии бороться за чемпионство с «Мерседесом». Но я очень хорошо знаю, насколько сильна эта команда с технической точки зрения, шасси, мотора, пилотов, командной работы. Рановато говорить о чём-то после трёхдневных тестов», — приводит слова Танабе The Race.