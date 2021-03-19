Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Технический директор «Хонды»: думаю, мы превзошли прошлогодний мотор «Мерседеса»

Технический директор «Хонды»: думаю, мы превзошли прошлогодний мотор «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе рассказал, что их новый мотор превосходит прошлогодний двигатель «Мерседеса».

«Думаю, мы превзошли прошлогодний мотор «Мерседеса». Это зависит от условий. Но мы понятия не имеем, насколько лучше стал мотор «Мерседеса» за межсезонье. Увидим, когда начнётся квалификация. И после гонки.

В прошлом году мы увидели, что они сделали большой шаг вперёд. Очень трудно предположить, каковы результаты их работы. Пока у нас нет ответа.

Я надеюсь, что мы будем в состоянии бороться за чемпионство с «Мерседесом». Но я очень хорошо знаю, насколько сильна эта команда с технической точки зрения, шасси, мотора, пилотов, командной работы. Рановато говорить о чём-то после трёхдневных тестов», — приводит слова Танабе The Race.

В «Мерседесе» признали, что пока не понимают причины проблем с болидом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021