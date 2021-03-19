Гасли полагает, что в «Феррари» скрыли свою реальную скорость
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями о результатах официальных предсезонных тестов. Француз полагает, что в их ходе в «Феррари» скрыли реальный темп.
«Мне кажется, что в «Феррари» скрывали темп и не демонстрировали слишком много. Они, очевидно, лучше по сравнению с минувшим сезоном. После тестов мы немного пообщались с Леклером, обменявшись парой сообщений. Но мы говорили совсем недолго. Я просто пытался понять хоть что-то.
Думаю, что «Макларен» также будет сильным соперником, особенно с силовой установкой «Мерседеса». Похоже, у них хороший болид», — приводит слова Пьера Гасли GPblog.
Напомним, первый этап Формулы-1 в нынешнем году пройдёт с 26 по 28 марта. Сезон откроет Гран-при Бахрейна.
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