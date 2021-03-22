Пьер Гасли похвалил Юки Цуноду за работу, проделанную на предсезонных тестах

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от предсезонных тестов, прошедших в Бахрейне, и похвалил своего напарника Юки Цуноду.
«У нас не было технических проблем, что очень обнадёживает. На первых кругах я получил хорошие впечатления от машины, и есть много положительных моментов, которые можно для себя вынести. С тех пор все в команде очень упорно трудились, чтобы подготовиться к первой гонке, и я надеюсь, что это окупится в первый уик-энд.
С командной точки зрения важно иметь двух гонщиков, которые могут выполнять свою работу. Юки хорошо поработал на тесте, проехал много кругов, а это хороший знак. Он не допускал ошибок и сделал всё, что от него требовалось. Мы оба готовы ворваться в сезон», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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