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Пьер Гасли похвалил Юки Цуноду за работу, проделанную на предсезонных тестах

Пьер Гасли похвалил Юки Цуноду за работу, проделанную на предсезонных тестах
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от предсезонных тестов, прошедших в Бахрейне, и похвалил своего напарника Юки Цуноду.

«У нас не было технических проблем, что очень обнадёживает. На первых кругах я получил хорошие впечатления от машины, и есть много положительных моментов, которые можно для себя вынести. С тех пор все в команде очень упорно трудились, чтобы подготовиться к первой гонке, и я надеюсь, что это окупится в первый уик-энд.

С командной точки зрения важно иметь двух гонщиков, которые могут выполнять свою работу. Юки хорошо поработал на тесте, проехал много кругов, а это хороший знак. Он не допускал ошибок и сделал всё, что от него требовалось. Мы оба готовы ворваться в сезон», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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