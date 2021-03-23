Албон в честь своего 25-летия показал милые детские фото

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон празднует 25-летие. По этому поводу он опубликовал в своём «твиттере» детские фотографии. На фото он стоит рядом со спортивной машиной отца, раскрашенной в красные цвета. Отец Албона, Найджел, был автогонщиком и выступал в BTCC и в кубке Porsche Carrera.

«Сегодня мне 25 лет! Четверть столетия…. Я был большим фанатом Шумахера, но только потому, что тогда ещё «Ред Булл» не существовал», — написал под фото Албон.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Албона.

В прошлом сезоне Албон был боевым пилотом «Ред Булл». Но по окончании сезона его перевели в резервисты, а напарником Макса Ферстаппена стал мексиканец Серхио Перес, перебравшийся в «Ред Булл» из «Рейсинг Пойнт» (ныне — «Астон Мартин»).