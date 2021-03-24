Цунода: попытаюсь опередить Мазепина и Шумахера и стать лучшим новичком в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился ожиданиями от соперничества с двумя дебютантами Формулы-1 из «Хааса» Миком Шумахером и россиянином Никитой Мазепиным.

«С Миком и Никитой мы соревновались в прошлом году. Я с нетерпением жду, когда смогу побороться с ними в новом сезоне, но особо не фокусируюсь на них или других пилотах. Я сосредоточен на себе.



Конечно, они хорошо выступят в Формуле-1. И мне очень интересно посмотреть за тем, как они будут соперничать друг с другом, будучи в одной команде. Но мне нужно сфокусироваться на своей работе.



Безусловно, я попытаюсь стать лучшим новичком в Формуле-1. Но в прошлом году Мик проделал по-настоящему хорошую работу, особенно в плане стабильности. Он провёл хороший сезон и набирал очки. Я постараюсь взять с него пример.



Моё самое слабое место — это стабильность выступлений. Мне нужно усердно работать, чтобы это пришло, особенно в Формуле-1», — приводит слова Цуноды Daily Mail.