Цунода: попытаюсь опередить Мазепина и Шумахера и стать лучшим новичком в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился ожиданиями от соперничества с двумя дебютантами Формулы-1 из «Хааса» Миком Шумахером и россиянином Никитой Мазепиным.
«С Миком и Никитой мы соревновались в прошлом году. Я с нетерпением жду, когда смогу побороться с ними в новом сезоне, но особо не фокусируюсь на них или других пилотах. Я сосредоточен на себе.
Конечно, они хорошо выступят в Формуле-1. И мне очень интересно посмотреть за тем, как они будут соперничать друг с другом, будучи в одной команде. Но мне нужно сфокусироваться на своей работе.
Безусловно, я попытаюсь стать лучшим новичком в Формуле-1. Но в прошлом году Мик проделал по-настоящему хорошую работу, особенно в плане стабильности. Он провёл хороший сезон и набирал очки. Я постараюсь взять с него пример.
Моё самое слабое место — это стабильность выступлений. Мне нужно усердно работать, чтобы это пришло, особенно в Формуле-1», — приводит слова Цуноды Daily Mail.
- 24 марта 2021
-
18:32
-
17:29
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:57
-
12:41
-
11:53
-
10:41
-
09:59
-
00:58
- 23 марта 2021
-
23:50
-
22:59
-
22:47
-
21:59
-
20:24
-
19:23
-
18:57
-
18:18
-
17:37
-
16:54
-
16:41
-
16:32
-
15:11
-
14:44
-
14:40
-
13:03
-
11:49
-
10:22
-
09:32
- 22 марта 2021
-
23:51
-
22:55
-
21:27
-
20:36
-
19:50