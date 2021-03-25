Британские парламентарии призвали Ф-1 отреагировать на нарушение прав человека в Бахрейне

60 британских парламентариев присоединились к кампании, направленной на привлечение внимания к проблеме прав человека в Бахрейне, сообщает GrandPrix247. Ранее активисты направили открытое письмо главе Формулы-1 Стефано Доменикали, в котором они призвали его говорить о жертвах насилия со стороны властей Бахрейна.
Открытое письмо подписали известные организации, включая Human Rights Watch и Bahrain Institute for Rights and Democracy.
Первый этап нового сезона Формулы-1 пройдёт в Бахрейне. В 2011 году гонку в стране пришлось отменить из-за акций протеста. Проведение этапа Формулы-1 в Бахрейне неоднократно вызывало критику со стороны борцов за права человека. Они обвиняют власти Бахрейна в использовании спортивных мероприятий в качестве пиара.
Ранее представители Формулы-1 уже подчёркивали, что также отстаивают защиту прав человека в странах, в которых проходят Гран-при.
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