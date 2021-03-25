В «Хонде» рассказали о преимуществах нового двигателя

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе рассказал о новом двигателе, который получили болиды «Ред Булл» и «Альфа Таури».
«Чтобы улучшить результаты, мы модифицировали многие компоненты нашей силовой установки. Теперь у нас новый двигатель на этот сезон. В сравнении с предыдущим новый двигатель обладает большей мощностью, более низким центром тяжести, к тому же он очень компактен.
Таким образом, помимо увеличения мощности, улучшилась вся силовая установка в целом.
Во время предсезонных тестов в Бахрейне двигатель «Хонды» преодолел больше кругов, чем силовые установки других команд. В общей сложности был пройден 791 круг.
Такая нагрузка позволила получить много информации, которая будет полезной. Мы довольны тем, что нам удалось достичь.
Этот сезон будет последним для «Хонды» в Формуле-1. Мы чувствуем, что хорошо подготовились по всем фронтам. Мы по-прежнему ориентируемся на нашу главную цель — победу в чемпионате», — приводит слова Танабе пресс-служба «Хонды».
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