Хаккинен: похоже, двигатель «Хонды» лучший в Формуле-1
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен склонен поверить в то, что в 2021 году лучший двигатель в Формуле-1 получили клиенты «Хонды».
«Решение «Хонды» создать новый двигатель для своего последнего сезона в Формуле-1 было смелым. Иногда новые силовые установки могут сталкиваться с проблемами надёжности, но не в этот раз. Из того, что мы увидели в квалификации и гонке Гран-при Бахрейна, «Хонда» предоставила «Ред Булл» и «Альфа Таури» действительно сильный мотор. Похоже, их двигатель лучший в Формуле-1», — приводит слова финского ветерана автоспорта Unibet.
Напомним, лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Бахрейн занял второе место, его напарник по команде Серхио Перес после проблем на старте сумел финишировать пятым.
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
19:51
-
18:58
-
17:43
-
16:29
-
15:22
-
14:28
-
13:32
-
12:24
-
11:32
-
10:42
-
09:43
-
00:04
- 29 марта 2021
-
22:57
-
21:56
-
20:54
-
20:34
-
19:59
-
18:47
-
17:59
-
16:18
-
16:08
-
15:47
-
14:45
-
13:09
-
12:30
-
11:36
-
10:50
-
10:02
-
09:26
-
01:15
-
01:05
-
01:03
-
00:57
-
00:49
-
00:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам