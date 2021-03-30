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Хаккинен: похоже, двигатель «Хонды» лучший в Формуле-1

Хаккинен: похоже, двигатель «Хонды» лучший в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен склонен поверить в то, что в 2021 году лучший двигатель в Формуле-1 получили клиенты «Хонды».

«Решение «Хонды» создать новый двигатель для своего последнего сезона в Формуле-1 было смелым. Иногда новые силовые установки могут сталкиваться с проблемами надёжности, но не в этот раз. Из того, что мы увидели в квалификации и гонке Гран-при Бахрейна, «Хонда» предоставила «Ред Булл» и «Альфа Таури» действительно сильный мотор. Похоже, их двигатель лучший в Формуле-1», — приводит слова финского ветерана автоспорта Unibet.

Напомним, лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Бахрейн занял второе место, его напарник по команде Серхио Перес после проблем на старте сумел финишировать пятым.

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