Риккардо надеется побороться за чемпионский титул в следующем сезоне

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо выразил надежду на борьбу за титул в следующем сезоне. В дебютной гонке за «Макларен» Риккардо финишировал седьмым на повреждённом болиде. Его напарник Ландо Норрис завершил гонку на четвёртом месте. В 2022 году в силу вступит новый технический регламент Формулы-1. И Риккардо рассчитывает, что изменение правил поможет ему вмешаться в борьбу за чемпионство.
«Я не говорю о каких-то своих планах. Просто могу сказать, что команда создала хорошую базу. И, как мне кажется, если я смогу достичь своих целей, грамотно воспользоваться этой базой, то мы сможем бороться за чемпионский титул. Надеюсь, что это произойдёт уже в следующем году.
Я хочу, чтобы на трофеях на базе «Макларена» появилось моё имя. Это одна из моих целей. Я хочу видеть, что смог добиться результата, когда буду оборачиваться назад», — цитирует Риккардо Planet F1i.
- 3 апреля 2021
-
18:36
-
17:31
-
16:57
-
15:37
-
14:59
-
13:26
-
12:44
-
12:00
-
10:52
-
09:37
-
00:32
- 2 апреля 2021
-
23:45
-
22:57
-
21:59
-
20:34
-
19:43
-
18:40
-
17:40
-
16:01
-
14:47
-
13:57
-
13:00
-
11:50
-
10:52
-
09:59
-
00:34
- 1 апреля 2021
-
22:52
-
21:58
-
20:47
-
19:18
-
17:56
-
16:51
-
16:00
-
14:48
-
13:31