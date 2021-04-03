Риккардо надеется побороться за чемпионский титул в следующем сезоне

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо выразил надежду на борьбу за титул в следующем сезоне. В дебютной гонке за «Макларен» Риккардо финишировал седьмым на повреждённом болиде. Его напарник Ландо Норрис завершил гонку на четвёртом месте. В 2022 году в силу вступит новый технический регламент Формулы-1. И Риккардо рассчитывает, что изменение правил поможет ему вмешаться в борьбу за чемпионство.

«Я не говорю о каких-то своих планах. Просто могу сказать, что команда создала хорошую базу. И, как мне кажется, если я смогу достичь своих целей, грамотно воспользоваться этой базой, то мы сможем бороться за чемпионский титул. Надеюсь, что это произойдёт уже в следующем году.

Я хочу, чтобы на трофеях на базе «Макларена» появилось моё имя. Это одна из моих целей. Я хочу видеть, что смог добиться результата, когда буду оборачиваться назад», — цитирует Риккардо Planet F1i.