Марко: Феттеля ждало бы лучшее будущее, если бы он пропустил сезон-2021
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю стоило взять перерыв и пропустить сезон-2021.
«Я придерживался мнения, что он должен был взять паузу на год. Так он смог бы разобраться во всём и понять, чего он на самом деле хочет. В следующем году шансы на успешное возвращение были бы гораздо более благоприятны, если бы он только послушал.
Сейчас он в «Астон Мартин», и эта команда сейчас страдает, как и «Мерседес». Оба автомобиля похожи друг на друга, а гонка в Бахрейне была не совсем такой, как ему хотелось бы. Перерыв был бы лучшим вариантом для него. Это могло бы вызвать что-то в нём, что могло бы дать ему лучшее будущее», — приводит слова Марко GPBlog.
Марко уверен, что Хэмилтону в любом случае отдали бы победу в Гран-при Бахрейна
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