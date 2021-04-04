Марко: Феттеля ждало бы лучшее будущее, если бы он пропустил сезон-2021

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю стоило взять перерыв и пропустить сезон-2021.

«Я придерживался мнения, что он должен был взять паузу на год. Так он смог бы разобраться во всём и понять, чего он на самом деле хочет. В следующем году шансы на успешное возвращение были бы гораздо более благоприятны, если бы он только послушал.



Сейчас он в «Астон Мартин», и эта команда сейчас страдает, как и «Мерседес». Оба автомобиля похожи друг на друга, а гонка в Бахрейне была не совсем такой, как ему хотелось бы. Перерыв был бы лучшим вариантом для него. Это могло бы вызвать что-то в нём, что могло бы дать ему лучшее будущее», — приводит слова Марко GPBlog.