Ферстаппен: нужно отдать должное Хэмилтону. Он один из лучших в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о своём сопернике, гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«Конечно, нужно отдать должное Льюису за то, как он справлялся все эти годы, выиграв такое количество гонок и чемпионатов. В этом Льюиса не обойти.



Конечно, в Формуле-1 есть ещё много сильных пилотов, которые отлично смотрелись бы за рулём «Мерседеса». Но Льюис выигрывал сложнейшие гонки — например, в прошлом году в Турции. Он очень хорошо справился. Безусловно, он один из лучших в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на Autosport.

Первый этап Формулы-1 сезона-2021 прошёл в Бахрейне. Хэмилтон стал победителем гонки, его напарник Валттери Боттас занял третье место, Ферстаппен — второе.