Баттон: приход Хюлькенберга в «Астон Мартин» окажет ещё больше давления на Феттеля

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон раскритиковал «Астон Мартин» за сотрудничество с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом. По его мнению, это негативно скажется на пилоте команды Себастьяне Феттеле.

«Это сделано, чтобы оказывать ещё чуть больше давления на Себа!» — написал Баттон на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 8 апреля, Хюлькенберг официально стал резервным пилотом «Астон Мартин» на сезон-2021. В прошлом году Хюлькенберг провёл две гонки за «Рейсинг Пойнт». Тогда он заменил Серхио Переса и Лэнса Стролла, переболевших коронавирусом.

В общей сложности 33-летний Нико Хюлькенберг провёл в Формуле-1 176 гонок. Он выступал за такие команды, как «Уильямс», «Заубер», «Форс Индия», «Рено» и «Рейсинг Пойнт».