Баттон: приход Хюлькенберга в «Астон Мартин» окажет ещё больше давления на Феттеля
Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон раскритиковал «Астон Мартин» за сотрудничество с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом. По его мнению, это негативно скажется на пилоте команды Себастьяне Феттеле.
«Это сделано, чтобы оказывать ещё чуть больше давления на Себа!» — написал Баттон на своей странице в «Твиттере».
Вчера, 8 апреля, Хюлькенберг официально стал резервным пилотом «Астон Мартин» на сезон-2021. В прошлом году Хюлькенберг провёл две гонки за «Рейсинг Пойнт». Тогда он заменил Серхио Переса и Лэнса Стролла, переболевших коронавирусом.
В общей сложности 33-летний Нико Хюлькенберг провёл в Формуле-1 176 гонок. Он выступал за такие команды, как «Уильямс», «Заубер», «Форс Индия», «Рено» и «Рейсинг Пойнт».
В «Астон Мартин» официально объявили о сотрудничестве с Хюлькенбергом
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
15:47
-
14:57
-
13:31
-
12:35
-
11:42
-
10:54
-
09:57
-
00:55
- 8 апреля 2021
-
23:54
-
22:22
-
21:35
-
20:55
-
19:02
-
18:35
-
16:16
-
14:45
-
14:13
-
14:11
-
12:43
-
12:30
-
10:28
-
09:41
-
00:25
- 7 апреля 2021
-
23:15
-
22:30
-
21:57
-
19:59
-
19:51
-
19:30
-
19:15
-
18:54
-
17:01
-
16:41
-
16:04
-
15:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам