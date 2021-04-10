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Вильнёв: в Ферстаппене видят будущего чемпиона, на нём сейчас особое давление

Вильнёв: в Ферстаппене видят будущего чемпиона, на нём сейчас особое давление
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о ситуации, в которой оказался гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вильнёв считает, что Ферстаппен сейчас столкнётся с колоссальным давлением.

«Сейчас на Ферстаппене будет особое давление. Казалось, что гонка в Бахрейне была уже у него в кармане. Но он умудрился проиграть. Мне теперь не терпится увидеть, как Ферстаппен выступит на ближайших этапах Формулы-1. Все видят в нём будущего чемпиона мира. Но ему ещё нужно доказать всё», — цитирует Вильнёва Le Journal de Montreal.

Ферстаппен выиграл поул-позишн на Гран-при Бахрейна. Во время гонки он лидировал, обогнав пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Но гоночная дирекция потребовала, чтобы Ферстаппен вернул позицию Хэмилтону, так как представитель Нидерландов заехал на обочину во время обгона.

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