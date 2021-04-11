Леклер: Феттель — очень хороший человек, который всегда поражал меня своей простотой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, чему научился во время совместной работы с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, который в нынешнем сезоне выступает за «Астон Мартин».

«У него большой опыт. В некоторых ситуациях он демонстрировал отличные аналитические способности, и я думаю, что в этом отношении я многому научился у Себа.



Он придавал большое значение некоторым деталям, которые в конечном счёте были действительно важны на треке. Мне было очень интересно изучать эти моменты. В целом Себ — очень хороший человек, который всегда поражал меня своей простотой», — приводит слова Леклер Motorsport.

Минувший сезон «Феррари» провела неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов. Из-за проблем с болидом «Феррари» оказалась неконкурентоспособной.