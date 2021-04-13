Алези призвал Формулу-1 ужесточить наказания за несоблюдение границ трассы

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези считает, что в «Королевских гонках» нужно установить более чёткие границы трасс. На первом этапе Формулы-1 в Бахрейне произошёл неоднозначный инцидент. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но затем гоночная дирекция потребовала, чтобы нидерландский спортсмен вернул позицию сопернику, так как он заехал на обочину. При этом ранее Хэмилтон сам неоднократно проезжал в том месте по обочине.

«Думаю, что болельщики так и поняли, почему Хэмилтон мог выезжать за пределы трассы, а Ферстаппен — нет, почему потребовали, чтобы он вернул позицию.

На мой взгляд, нужна более чёткая ясность. Если пилоты всеми четырьмя колёсами выезжает за трассу, нужны моментальные штрафные санкции.

После трагедии в Спа, где погиб Антуан Юбер, я предлагаю запретить проезд по некоторым отрезкам. Опасные повороты есть на каждой трассе. В таких частях трасс нельзя выезжать на обочину или срезать. При этом штрафовать нужно вне зависимости от того, позволила ли срезка выиграть время или нет. Выехал всеми колёсами за пределы трассы — штраф», — цитирует Алези Auto Hebdo.