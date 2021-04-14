Албон рассказал, как чуть не подрался с фанатом в баре

Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон вспомнил, как однажды столкнулся с агрессией во время вечеринки. По словам Албона, с ним пытался затеять драку один из фанатов Формулы-1.
«После каждой гонки проводятся вечеринки. Стоят столы и бесплатные напитки, всё бывает спокойно. Но однажды во время такой вечеринки я столкнулся с агрессивным фанатом. На нём была кепка «Феррари». Он сказал мне, что является большим фанатом Себастьяна Феттеля.
Я сел с ним за столик, так как устал стоять и ждать напитки. За столиком был он и его девушка или жена. Парень вдруг стал агрессивным, он требовал, чтобы я ушёл. Я сказал ему, что уйду через пять минут. А он попытался схватить меня и устроить драку.
Ситуация была нелепой, я не знал, как мне поступить. Его девушка или жена пошла к охранникам и потребовала, чтобы меня вышвырнули. Но в итоге выгнали их. Не знаю, почему этот парень так себя повёл, видимо, я чем-то его разозлил», — цитирует Албона F1i.
- 14 апреля 2021
-
12:55
-
11:51
-
10:52
-
09:50
-
00:55
- 13 апреля 2021
-
23:49
-
22:53
-
21:55
-
20:57
-
19:58
-
18:38
-
17:56
-
17:05
-
15:44
-
14:29
-
13:48
-
12:40
-
11:40
-
10:36
-
09:34
-
00:00
- 12 апреля 2021
-
22:17
-
21:36
-
20:23
-
19:15
-
17:00
-
15:56
-
14:59
-
14:20
-
12:22
-
11:27
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
09:55