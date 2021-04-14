Албон рассказал, как чуть не подрался с фанатом в баре

Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон вспомнил, как однажды столкнулся с агрессией во время вечеринки. По словам Албона, с ним пытался затеять драку один из фанатов Формулы-1.

«После каждой гонки проводятся вечеринки. Стоят столы и бесплатные напитки, всё бывает спокойно. Но однажды во время такой вечеринки я столкнулся с агрессивным фанатом. На нём была кепка «Феррари». Он сказал мне, что является большим фанатом Себастьяна Феттеля.

Я сел с ним за столик, так как устал стоять и ждать напитки. За столиком был он и его девушка или жена. Парень вдруг стал агрессивным, он требовал, чтобы я ушёл. Я сказал ему, что уйду через пять минут. А он попытался схватить меня и устроить драку.

Ситуация была нелепой, я не знал, как мне поступить. Его девушка или жена пошла к охранникам и потребовала, чтобы меня вышвырнули. Но в итоге выгнали их. Не знаю, почему этот парень так себя повёл, видимо, я чем-то его разозлил», — цитирует Албона F1i.