Сайнс рассказал, как конкуренция с Ферстаппеном помогла ему в Формуле-1

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получил уверенность в собственных силах после того, как поборолся колесом к колесу с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Оба дебютировали в «Торо Россо» в 2015 году. И, как утверждает Сайнс, ему сразу стало понятно, что он столкнулся с невероятно талантливым гонщиком.

«Способность конкурировать с ним дала мне уверенность для выступления в Формуле-1. Я понял, что нахожусь на своём месте. Я знал, что смогу тягаться с любым.

Некоторые люди думают, что мы слишком молоды, чтобы выступать за «Феррари». Но мне уже 26, это мой седьмой сезон в Формуле-1. У меня есть навыки, необходимые для возвращения «Скудерии» на победные рельсы. Шарль Леклер уже тоже доказал свои возможности. Два молодых пилота дают необходимую энергию», — цитирует Сайнса Corriere della Sera.